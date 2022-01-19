"В кого мы превратились?" От Зеленского ушел один из спикеров

Команду украинского президента Владимира Зеленского покинул один из ее спикеров Алексей Арестович. Символично, что это произошло в тот момент, когда шел суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Который так и не вынес никакого решения.

Ранее Арестович резко критиковал Зеленского, но в 2020 году внезапно для всех перешел на сторону власти и стал советником главы офиса президента Андрея Ермака и спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Он объяснил свой уход тем, что Зеленский после прихода к власти так и не выполнил своих обещаний и перестал разговаривать с людьми.

"Когда он в последний раз выступал не под запись, не срежиссированно? В кого мы превратились? Мы же должны были быть веселыми ребятами, которые за народ отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович в телеэфире.

Уход Арестовича является плохим знаком для Зеленского, пишет телеграм-канал "Темный рыцарь", который, как считается, близок к некоторым "слугам народа".

"Проститутки такого пошиба покидают военные обозы только перед жесточайшим разгромом или расстрелами", - прогнозирует канал.

Интересно, что в начале президентства Зеленского Арестович прогнозировал, что тот не досидит до конца срока, а Украина еще потеряет территории.