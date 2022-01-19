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глава города Ревда Ирина Тейшева (2019) | Фото: admrevda.ru

Ушедшая в отставку глава уральского города удалила свой Instagram

Экс-глава уральского города Ревда Ирина Тейшева удалила свой аккаунт в Instagram.

Напомним, в конце прошлого года Тейшева покинула свой пост. О грядущей отставке чиновница также сообщала у себя в Instagram. Однако сегодня при попытке зайти на ее профиль в этой социальной сети появляется сообщение, что страница удалена.

При этом еще накануне Instagram Ирины Тейшевой был доступен. В нем было немногим больше 10 постов. Причины, почему экс-чиновница решила удалить свою страницу, неизвестны.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году жители Ревды выходили на митинг с требованием отставки Тейшевой из-за возможного сноса памятника Ленину.

Теги: Instagram, Тейшева, Ревда



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