19 Января 2022
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Сотовые операторы повышают стоимость архивных тарифов мобильной связи

Сотовые операторы планируют поднять стоимость архивных тарифов в начале года, сообщает "Коммерсантъ".

Так, компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует поднять цены на архивные тарифы на 10%. В компании пообещали, что клиенты смогут либо выбрать дополнительные бонусы, либо сменить тарифный план.

"Мегафон", по данным издания, повысит цены с февраля, затем это сделает Tele2.

МТС в начале года сообщил абонентам, что стоимость тарифов при сохранении набора услуг вырастет на 60 рублей. В компании связали подорожание услуг с ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и других расходов.

В декабре сообщалось, что сотовые операторы России планируют поднять тарифы. Как ожидается, в начале 2022 года они могут увеличиться на 8–10%.

По слова экспертов, рост тарифов на сотовую связь мера вынужденная — к нему операторов подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки: растут расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

Теги: сотовые операторы, архивные тарифы



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