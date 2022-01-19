Кондуктора из Екатеринбурга, обматерившую пенсионерку, могут выслать из России

Кондуктора автобусного маршрута №42 в Екатеринбурге могут выслать из России после "словесного нападения" на пассажирку-пенсионерку. На гражданку одной из среднеазиатских республик составлено сразу четыре административных протокола.

Напомним, что накануне в интернете появилось видео, на котором кондуктор в общественном транспорте на ломаном русском материт пенсионерку, а позже огрызается и на остальных пассажиров автобуса, вступившихся за пожилую женщину. По рассказам очевидцев, конфликт произошел после того, как пенсионерка едва не упала на пороге автобуса и попросила почистить его от наледи.

"Сотрудники екатеринбургской полиции установили личность женщины-кондуктора, которая допустила нецензурные выражения в отношении пожилой пассажирки. Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. При этом она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. В итоге женщине придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски)", - сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Там также добавили, что кондуктор заявила о раскаянии в своем поступке и принесла извинения. Несмотря на это, будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации.