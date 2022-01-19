Кондуктора из Екатеринбурга, обматерившую пенсионерку, могут выслать из России

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кондуктора из Екатеринбурга, обматерившую пенсионерку, могут выслать из России

Кондуктора автобусного маршрута №42 в Екатеринбурге могут выслать из России после "словесного нападения" на пассажирку-пенсионерку. На гражданку одной из среднеазиатских республик составлено сразу четыре административных протокола.

Напомним, что накануне в интернете появилось видео, на котором кондуктор в общественном транспорте на ломаном русском материт пенсионерку, а позже огрызается и на остальных пассажиров автобуса, вступившихся за пожилую женщину. По рассказам очевидцев, конфликт произошел после того, как пенсионерка едва не упала на пороге автобуса и попросила почистить его от наледи.

"Сотрудники екатеринбургской полиции установили личность женщины-кондуктора, которая допустила нецензурные выражения в отношении пожилой пассажирки. Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. При этом она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. В итоге женщине придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски)", - сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Там также добавили, что кондуктор заявила о раскаянии в своем поступке и принесла извинения. Несмотря на это, будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации.

Теги: Екатеринбург, кондуктор, пенсионерка, мат, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 687

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети