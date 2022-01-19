Кабмин обещает недельные туры на Камчатку не дешевле 70 тысяч рублей

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
камчатский край вулкан (2009) | Фото: www.kamchatsky-krai.ru

Кабмин обещает недельные туры на Камчатку не дешевле 70 тысяч рублей

Хоть внутренний туризм и является приоритетом правительства, хоть под него и открыли отдельный нацпроект на десятки миллиардов рублей, а недельный тур на Камчатку все равно вряд ли будет стоить дешевле 70 тыс. руб., считает глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тыс. рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики - объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", - цитирует Чекункова РИА "Новости".

При этом в регионе активно развивается туристический сектор, то есть появляется конкуренция и цены должны снижаться. "Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя", - добавил министр.

По словам Чекункова, на Камчатке сейчас создается 121 отель, турбазы, курорты, спортивно-развлекательные парки, стоянки яхт и катеров, визит-центры и т.д.

Теги: камчатка, внутренний туризм, алексей чекунков, недельный тур



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 687

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети