Кабмин обещает недельные туры на Камчатку не дешевле 70 тысяч рублей

Хоть внутренний туризм и является приоритетом правительства, хоть под него и открыли отдельный нацпроект на десятки миллиардов рублей, а недельный тур на Камчатку все равно вряд ли будет стоить дешевле 70 тыс. руб., считает глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Уже можно приобрести недельный тур на Камчатку из Москвы по цене от 70 тыс. рублей. Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики - объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк", - цитирует Чекункова РИА "Новости".

При этом в регионе активно развивается туристический сектор, то есть появляется конкуренция и цены должны снижаться. "Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя", - добавил министр.

По словам Чекункова, на Камчатке сейчас создается 121 отель, турбазы, курорты, спортивно-развлекательные парки, стоянки яхт и катеров, визит-центры и т.д.