Купить красивую дату не выйдет. "Авито" решило скрывать объявления о продаже свадебных дат

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Объявление на Авито. Продажа даты регистрации брака (2022) | Фото: скрин с сайта avito.ru

Купить красивую дату не выйдет. "Авито" решило скрывать объявления о продаже свадебных дат

"Авито" будет отклонять объявления о продаже красивой даты регистрации брака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе интернет-сервиса. Согласно имеющейся у сервиса информации, подобная договоренность между покупателем и продавцом не может соответствовать законному предоставлению и получению услуги.

Напомним, что в Екатеринбурге местная жительница продает красивую дату для регистрации брака 22 февраля 2022 года. Объявление с красивой датой выставлено на "Авито", а само торжество для молодой пары забронировано в Ленинском ЗАГСе в 14.00.

"Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации, в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления", - пояснили в пресс-службе.

В то же время число аналогичных объявлений на "Авито" по всей стране растет буквально на глазах. Самую высокую стоимость зеркальной даты обозначил житель Щелкова Московской области - 22 млн 22 тыс. 22 руб. Похожие объявления имеются и в Тюмени. Там все значительно дешевле - 20 и 50 тыс. руб. Есть предложения и из Ростовской области, Алтайского края, Кемеровской и Тверской областей, а также Уфы и Казани.

Теги: Авито, регистрация брака, красивая дата, объявление, продажа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 687

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети