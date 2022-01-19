Купить красивую дату не выйдет. "Авито" решило скрывать объявления о продаже свадебных дат

"Авито" будет отклонять объявления о продаже красивой даты регистрации брака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе интернет-сервиса. Согласно имеющейся у сервиса информации, подобная договоренность между покупателем и продавцом не может соответствовать законному предоставлению и получению услуги.

Напомним, что в Екатеринбурге местная жительница продает красивую дату для регистрации брака 22 февраля 2022 года. Объявление с красивой датой выставлено на "Авито", а само торжество для молодой пары забронировано в Ленинском ЗАГСе в 14.00.

"Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации, в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления", - пояснили в пресс-службе.

В то же время число аналогичных объявлений на "Авито" по всей стране растет буквально на глазах. Самую высокую стоимость зеркальной даты обозначил житель Щелкова Московской области - 22 млн 22 тыс. 22 руб. Похожие объявления имеются и в Тюмени. Там все значительно дешевле - 20 и 50 тыс. руб. Есть предложения и из Ростовской области, Алтайского края, Кемеровской и Тверской областей, а также Уфы и Казани.