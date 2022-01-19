19 Января 2022
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Происшествия Свердловская область В России Ленинградская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге ищут жителя Тихвина, пропавшего в Кольцово в 2019 году

В Екатеринбурге разыскивают жителя Ленинградской области, который пропал после прибытия в аэропорт Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается Станислав Бударецкий 1990 года рождения. Молодой человек является жителем города Тихвин.

По имеющимся данным, еще 21 мая 2019 года на авиарейсе S7-5017 "Новосибирск - Екатеринбург" Бударецкий прибыл в уральскую столицу в аэропорт Кольцово. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Станислав Бударецкий(2022)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Приметы пропавшего: на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения. Лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.

Каких-либо особых примет у Станислава не имеется. При себе он имел паспорт на собственное имя, а также принадлежащие ему банковские карты.

"Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (953) 609-49-55. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

Теги: Кольцово, пропал, розыск, СКР



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