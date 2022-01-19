В Забайкалье подан иск к ФМБА на 4 млн рублей из-за смерти пациента от коронавируса

В Забайкальском крае родственники мужчины, умершего от коронавируса, попытаются отсудить у государства компенсацию в 4 млн руб.

Иск подан к медсанчасти №107 ФМБА Минздрава России, ФМБА, а также Росимуществу.

По данным Telegram-канала "Медицинская Россия", проверка выявила нарушения при оказании погибшему медпомощи, в том числе несвоевременную госпитализацию и отсутствие направления на КТ легких. Родственники считают, что это привело к гибели мужчины. После служебной проверки двое медиков получили выговоры, но этим дело и ограничилось.

Пока подобных исков в России немного, а исходов в пользу истца так и вовсе единицы. Но в октябре прошлого года жительнице Астраханской области удалось отсудить компенсацию за смерть супруга от коронавируса – суд постановил взыскать 1 млн руб. с медучреждения.