В Госдепе утверждают, что Россия может напасть на Украину с территории Белоруссии

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что прибывающие в Белоруссию российские войска могут быть использованы для нападения на Украину.

"Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера", — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению властей США, Россия может в любой момент напасть на Украину. По ее словам, с этим же прицелом российские военные были отправлены для участия в совместных с Белоруссией учениях, пишет Regnum.

Напомним, анонсированные ранее главами России и Белоруссии учения двух стран пройдут 10–20 февраля и получат название "Союзная решимость".

Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа, а управлять ими будет группа из состава штаба округа, который находится в Хабаровске. Одновременно проводится проверка транспортной инфраструктуры для дальней переброски войск.

На территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.