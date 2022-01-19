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Происшествия Челябинская область
опасный мост в поселке Старое Першино (2022) | Фото: пресс-служба ОНФ Челябинской области

В Челябинске труженик тыла погиб, упав с опасного моста в водоем

В Челябинске 91-летний труженик тыла погиб, упав с узкого мостика в технический водоем. Общественники требуют принять меры безопасности, поскольку опасная конструкция продолжает эксплуатироваться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Инцидент произошел 13 января в поселке Старое Першино Металлургического района. Мужчина пошел в магазин за продуктами, но не вернулся. Тело пенсионера обнаружили в местном техническом водоеме.

Мужчина сорвался с обрыва на краю узкого мостика, который служит единственным способом для жителей поселка добраться к своим домам в частном секторе от школ и магазина. Ежедневно по этому мосту ходят школьники, в том числе местной коррекционной школы, и пенсионеры.

"Здесь нет бордюра, мостик плавно переходит в обрыв, видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался вниз. Выловили его под мостиком, куда его занесло течением. Похоже, что какое-то время он пытался выбраться – в руке был зажат пучок засохшей травы. Но не смог и замерз насмерть", – рассказала падчерица мужчины.

опасный мост в поселке Старое Першино(2022)|Фото: пресс-служба ОНФ Челябинской области

Общественники просят прокуратуру провести проверку по данному факту, установить виновных в смерти пенсионера и привлечь к ответственности.

Теги: мост, водоем, пенсионер, труженик тыла,



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