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Экономика В России
профсоюз учитель, пикет у Министерства просвещения (2018) | Фото: pedagog-prof.org

Правительство хочет "подтянуть" зарплаты бюджетников в самых бедных регионах

Правительство России продумывает механизм сокращения разрыва в зарплатах бюджетников между разными регионами. По сути, власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах, пишут "Ведомости".

Напомним, согласно майским указам президента 2012 года в 2018 году зарплаты учителей, соцработников, медиков должны были достичь 100% от средней по региону. У врачей, преподавателей вузов и ученых зарплаты и вовсе должны были составить 200% от средней зарплаты по региону. Но показатели не были достигнуты в значительном числе регионов.  

Кроме того, разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз.

Выравнивание уровня зарплат потребует значительных ресурсов. Например, разница между минимальной и максимальной средней зарплатой у учителей составляет более пяти раз, у преподавателей колледжей зарплаты отличаются в шесть раз и т.д.

Среди регионов традиционно самые высокие зарплаты у работников бюджетной сферы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, самые низкие – в регионах Кавказского федерального округа (Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии), а также в Калмыкии, Бурятии, Алтайском крае.

Теги: бюджетники, зарплата, уровень доходов



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