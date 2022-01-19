Уральский рецидивист пришел в ОВД и ранил себя на глазах у полицейских

На Среднем Урале рецидивист явился в здание ОВД и нанес себе рану. Однако полицейские вовремя его спасли.

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Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, эта криминальная история произошла 17 января в фойе здания ОВД Пышмы, куда пришел мужчина с признаками алкогольного опьянения.

"После непродолжительного рассказа о непростых отношениях со своей женщиной он неожиданно выхватил из пальто нож и нанес им себе удар в область живота. Дальнейшие его противоправные действия были быстро пресечены сотрудниками полиции, которые вызвали бригаду "скорой помощи". Прибывшие врачи госпитализировали раненого: им оказался местный житель 1977 года рождения, официально не трудоустроенный и ранее дважды судимый по статьям УК РФ "Кража" и "Умышленное причинение вреда здоровью". Из пенитенциарного учреждения освободился в 2010 году, наказание в виде 10 лет лишения свободы отбывал в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. В определенных кругах более известен по прозвищу "Медведь".

По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что по данному факту представителями МВД проводится проверка, по ее итогам будет принято законное решение.