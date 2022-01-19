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Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Моор раскритиковал подрядчиков за плохую уборку снега в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал коммунальщиков за плохую уборку областной столицы от снега. На своей странице в "ВКонтакте" глава региона рассказал о совещании, которое провел с главой города Русланом Кухаруком и всеми структурами, ответственными за уборку города от снега.

В проблеме Моор обвинил подрядчиков, а также то, что снега в этом году выпадало больше нормы.

"В работе подрядчиков, занимающихся уборкой и вывозом снега, произошел сбой. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы. Всего в Тюмени более 1100 км дорог. Были дни, когда за раз выпадала месячная норма осадков. Транспорта, чтобы убирать с улиц города снег так быстро, как мы с вами привыкли, не хватало", - заявил губернатор.

"Тема важная. Работая главой Тюмени, я сам этим занимался и знаю тему изнутри. Чистота дорог уже долгие годы является предметом гордости всех тюменцев, и, если в этом важном вопросе возникают проблемы, нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы их решить", - подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что была проведена работа над ошибками и найдено решение как быстро мобилизовать дополнительную технику и как сформировать резервы на будущее. Работа в усиленном режиме велась уже этой ночью. Совещания с ответственными за уборку снега будут проходить каждый день, до того, как проблема не будет решена.

Теги: уборка снега, Александр Моор, Тюмень



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