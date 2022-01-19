19 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Глава ВОЗ: Возможность появления новых штаммов после "Омикрона" очень велика

Глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что после волны заболеваемости, вызванной штаммом "омикрон", очень велика возможность появления новых вариаций коронавирусной инфекции.

По словам Гебрейесуса, пандемия COVID-19 еще далека от завершения.

Также глава ВОЗ назвал ошибочным мнение о том, будто заболевание, вызванное "Омикроном" протекает исключительно в легкой форме, пишет Regnum.

Аналогичную мысль высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, нельзя однозначно утверждать, что омикрон-штамм реже вызывает тяжелое течение коронавируса.

Такие данные приходят из стран, где вакцинированы 60-80% граждан, а в России привитых еще мало, у людей без иммунитета возможно тяжелое течение, пояснил ученый. Об этом сообщает РИА Новости.

Теги: воз, омикрон, штаммы



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