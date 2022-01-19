19 Января 2022
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Общество Свердловская область
Объявление на Авито. Продажа даты регистрации брака (2022) | Фото: скрин с сайта avito.ru

22.02.2022. На Авито в Екатеринбурге продают красивую дату регистрации брака

В Екатеринбурге местная жительница продает дату на регистрацию брака 22 февраля 2022 года. Объявление с красивой датой выставлено на Авито, а само торжество для молодой пары забронировано в Ленинском ЗАГСе в 14.00.

"Продам зеркальную дату на регистрацию брака 22.02.2022 в 14.00. Вместе с вами готовы прийти в ЗАГС и отменить запись, после запишитесь вы", - говорится в сообщении.

Объявление на Авито. Продажа даты регистрации брака(2022)|Фото: скрин с сайта avito.ru

Автор поста Анжелика просит связываться по всем интересующим вопросам в WhatsApp. Таким же образом заинтересованные пары смогут узнать и о стоимости вопроса, поскольку в самом объявлении указана лишь "договорная цена".

При этом в Московской области в Щелково аналогичное предложение на Авито стоит 22 млн 22 тыс. 22 рубля с теми же условиями.

"Красивая дата и красивая цена да!!!" - пишет автор объявления.

Теги: регистрация брака, Авито, продажа, дата



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