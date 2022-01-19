Ангеле Меркель предложили работу в ООН

Глава ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель работу советника, сообщает DPA.

По данным агентства, Гутерриш позвал Меркель возглавить консультативный орган по общественным благам. Под последними подразумеваются почти все сферы жизни – от озонового слоя до безопасности полетов и мировой торговли.

Впрочем, вероятность того, что Меркель согласится занять пост и переедет в Нью-Йорк, довольно мала.

Напомним, Меркель покинула пост канцлера Германии в прошлом году после 16 лет у руля страны. Она говорила, что пока не определилась с тем, чем займется в будущем – для начала экс-канцлер собиралась хорошенько отдохнуть, выспаться и почитать.