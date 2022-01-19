36-летний Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром сезона НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на первое место в списках лучших снайперов и бомбардиров сезона 2021/2022 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня команда Александра, "Вашингтон Кэпиталз", обыграла "Виннипег Джетс" в матче регулярного сезона. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3, а сам Овечкин забросил одну из шайб.

В итоге Александр вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 забитыми шайбами и 55 очками (27 голов + 28 передач). На втором месте в обоих списках форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль с 26 голами и 54 очками (26+28).

В данный момент "Вашингтон" Овечкина занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 53 очка в 40 играх.