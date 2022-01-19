"Омикрон" добрался до Ямала

Новый штамм коронавируса "омикрон" добрался Ямала - им заболели четверо взрослых и двое детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Регион обеспечен запасом лекарств, свободными койками, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек. По оценкам экспертов, от госпитализации и тяжёлого течения "омикрона" может защитить вакцинация.

Напомним, режим повышенной готовности продлён в округе до 31 марта.