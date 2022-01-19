19 Января 2022
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево (2018) | Фото: Накануне.RU

В Копейске суд признал операторов по обработке и захоронению ТКО виновными в нарушении закона о защите конкуренции

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение УФАС, уличившего компании "Комтранссервис" и "Комтранссервис+" в нарушении закона о защите конкуренции при приостановлении оказания услуги по обработке и захоронению ТКО в 2020 году.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, компании являются единственными операторами, осуществляющими деятельность по захоронению и по обработке ТКО на территории Копейского городского округа. С 1 марта 2020 года "Комтранссервис" отказало в приеме отходов для захоронения на полигоне оператору, транспортирующему ТКО по договору с регоператором "ЦКС". Также автотранспорт не допускался на мусоросортировочный комплекс.

Операторы свое решение объяснили неисполнением "ЦКС" обязательств по оплате.

"Право на односторонний отказ от оказания услуг договорами не предусмотрено. Более того, перенаправление потоков ТКО на иные объекты является нарушением Территориальной схемы обращения с ТКО как со стороны регионального оператора, так и со стороны операторов", - отметили в ведомстве.

В хорде рассмотрения дела оказание услуг было возобновлено. "Комтранссервис" оштрафовали на 201 тыс. рублей, а "Комтранссервис+" – на 134 тыс. рублей.

Теги: УФАС, ТКО, мусор, регоператор, полигон ТБО,



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