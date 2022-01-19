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Общество
Золото скифов, скифское золото (2014) | Фото:http://www.xakac.info/

СК России начал проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма. Выясняется, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер, добавил Молохов.

Он отметил, что в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

В декабре глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о принадлежности скифского золота.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музей Крыма.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине.

Теги: скифское золото, крым



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Ранее 02.09.2021 20:09 Мск Суд Амстердама отложил вынесение приговора по делу о скифском золоте


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