На Ямале беременную женщину искусала бродячая собака

В Лабытнанги беременная женщина стала жертвой нападения бездомной собаки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сети появилась информация о том, что горожанка возвращалась домой. Собака сначала попыталась укусить пострадавшую за руку, а потом вцепилась в ногу. В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что проверят сведения.

Отметим, бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка. Потом следователи наведались в мэрию окружной столицы. Только за апрель 2018 г. бродячие псы трижды нападали на жителей Ямала. Позже регулярно администрации того или иного города выплачивали пострадавшим компенсации.