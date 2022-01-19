19 Января 2022
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Открытие люков &quot;Союза&quot; и МКС. (2020) | Фото: Роскосмос

NASA грозит изоляцией российскому модулю "Звезда" на МКС – из него продолжается утечка воздуха

В NASA считают, что если ликвидировать утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС не удастся, его придется навсегда изолировать. Сейчас экипаж станции продолжает поиски утечек, но пока безрезультатно – отверстие слишком маленькое, чтобы обнаружить его имеющимися на борту средствами.

В Роскосмосе возражают: в декабре российские космонавты нашли предполагаемое место утечки, набор для "латания дыры" прилетит с ближайшим грузовым "Прогрессом". "Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление", - цитирует ТАСС официального представителя Роскосмоса.

Отметим, что утечки воздуха фиксируются в модуле "Звезда" уже не первый год. Это основной модуль российского сегмента, где находятся системы управления полетом, жизнеобеспечения, каюты космонавтов и т.д. На орбиту модуль был отправлен в 2000 году, хотя корпус его был изготовлен еще в 1985 году – его планировали сделать частью национальной орбитальной станции "Мир-2".

Теги: nasa, мкс, утечка, воздух, модуль



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