В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуированы все детские сады после получения информации о заложенных взрывных устройствах.

Анонимные сообщения о минировании поступили в дошкольные учреждения с утра 19 января, пишет Regnum.

Кроме того, от очевидцев поступает информация об эвакуации красноярского автовокзала. По данным СМИ, также эвакуируют детские сады города Норильска.

В Новосибирске сегодня несколько школ получили на электронную почту сообщения о минировании, проведена эвакуация.

В Красноярске массовые эвакуации проходят с 13 января. Ранее поступали сообщения о минировании торговых центров и школ.

Напомним, за последнюю неделю в Екатеринбурге несколько дней подряд поступали аналогичные сообщения о якобы заложенных в школах бомбах. Ни в одном случае ничего найдено не было. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.