Врио главы уральского города незаконно отдал в аренду пять участков без торгов

На Среднем Урале вскрыты махинации с земельными участками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2021 года к временно исполняющему обязанности главы Белоярского городского округа обратилась его знакомая с просьбой о передаче земельных участков в интересах третьего лица в нарушение законодательства. Как показала проверка, чиновник, используя служебное положение в личных интересах, принял незаконное решение о передаче в аренду пяти участков без проведения торгов.

После этого прокуратура внесла представление об устранении нарушений в думу Белоярского. Большинством голосов депутатов чиновник был отстранен от исполнения полномочий главы муниципалитета. А вновь назначенный врио главы Белоярского получил представление о расторжении данных договоров аренды.

Как добавили в ведомстве, материалы проверки уже направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании участников сделки.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года глава Белоярского городского округа Андрей Горбов был отправлен в отставку. В прокуратуре заявили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства.