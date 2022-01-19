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Общество Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Врио главы уральского города незаконно отдал в аренду пять участков без торгов

На Среднем Урале вскрыты махинации с земельными участками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2021 года к временно исполняющему обязанности главы Белоярского городского округа обратилась его знакомая с просьбой о передаче земельных участков в интересах третьего лица в нарушение законодательства. Как показала проверка, чиновник, используя служебное положение в личных интересах, принял незаконное решение о передаче в аренду пяти участков без проведения торгов.

После этого прокуратура внесла представление об устранении нарушений в думу Белоярского. Большинством голосов депутатов чиновник был отстранен от исполнения полномочий главы муниципалитета. А вновь назначенный врио главы Белоярского получил представление о расторжении данных договоров аренды.

Как добавили в ведомстве, материалы проверки уже направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании участников сделки.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года глава Белоярского городского округа Андрей Горбов был отправлен в отставку. В прокуратуре заявили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства.

Теги: участки, торги, Белоярский, прокуратура



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