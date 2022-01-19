19 Января 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Екатеринбурге снова "заминировали" гимназии

Утро школьников и сотрудников школ Екатеринбурга уже привычно началось с сообщения о минировании учебный учреждений.

Так, по словам учащихся МБОУ Гимназия №161 и МАОУ Гимназия 104, их предупредили о новых угрожающих сообщениях от неизвестных. Однако в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга Накануне.RU подтвердили информацию только по одной из гимназий.

"В 161-ой гимназии сообщение получили еще до начала учебного процесса, поэтому все родители были предупреждены, что занятия начнутся с 10.00. С утра на месте работали правоохранительные службы. В 104 гимназии занятия идут согласно расписанию", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, отправлять учащихся домой уже никто не собирается.

Напомним, что утро понедельника в Екатеринбурге также началось с эвакуации школ из-за угрозы взрыва. Однако после проверки здания, учебный процесс был сразу же возобновлен. Сообщения о якобы заложенных в школах бомбах начали приходить еще на минувшей неделе, однако ни в одном случае взрывных устройств найдено не было.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

Теги: Екатеринбург, гимназия, минирование



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