Правозащитники опубликовали видео издевательств в омской колонии

Правозащитный портал Gulagu.net, который в России заблокирован по требованию Роскомнадзора, опубликовал видео с издевательствами над заключенными в омской колонии.

Видео сняты в период с 1 по 14 ноября 2021 года. На них заключенные часами молча сидят на тумбочках и читают документы, им запрещено говорить друг с другом. По словам правозащитников, показанные события происходили в карантинном отряде для новоприбывших. На записях видно, как заключенные встают по стойке "смирно".

Отмечается, что под угрозой избиения и изнасилования им запрещается разговаривать между собой, вставать с этой тумбочки. Как подчеркивают правозащитники, в колонии происходит подавление воли с применением пыток, так как эти взрослые мужчины даже не могут заговорить друг с другом.

По данным Gulagu.net, в омских колониях существует "внутрилагерная полиция" из осужденных-"активистов". С ее помощью администрация "тоталитарно подавляет волю заключенных", сообщает РБК.

16 января Gulagu.net обнародовал видеозапись разговора с бывшим заключенным омской колонии № 7 Наилем Якуповым. По словам мужчины, в исправительном учреждении практикуют пытки и изнасилования. Якупова жестоко избили за то, что он болел за "Спартак", а не за омский хоккейный клуб "Авангард".

Напомним, главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю проверит информацию, появившуюся в Сети и СМИ.

"Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации, ГУ ФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка",— сообщает ФСИН региона.