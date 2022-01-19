Эксперт: в России неофициально болевших коронавирусом в шесть раз больше сдавших положительный тест

Количество граждан России, неофициально переболевших COVID-19, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, при подсчете коллективного иммунитета необходимо учитывать всех переболевших, в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность.

Как считает медик, таких минимум в шесть раз больше, чем выявленных по тестам. Жемчугов отмечает, что данный подход позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам, сообщает ТАСС.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием.

По его словам, решение делать или не делать прививку исходя из уровня антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. Чуланов отметил, что самое правильное - вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава.