Очереди на пересечение российско-китайской границы ждут больше 2 тысяч фур

Свыше 2 тыс. российских большегрузов ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.

Физически у границы находятся около 600 грузовиков, остальные стоят в электронной очереди. Информацию подтвердили в Минтрансе, по данным которого, в списке на проезд 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей. Коме того, плюс у границы скопилось около 500 машин, рассчитывающих пройти пункт, не соблюдая очередность.

Как считают участники рынка, ожидание проезда может составлять больше месяца. Тем временем на территории Китая скопилось большое количество товаров, которые российские грузоперевозчики не могут забрать. Российские власти ведут переговоры с КНР насчет решения проблемы, пишут "Известия".

Ранее сообщалось о том, что после того, как 3 декабря из-за коронавируса были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с КНР, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это привело к коллапсу. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января.