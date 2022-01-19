Очереди на пересечение российско-китайской границы ждут больше 2 тысяч фур

19 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО За рубежом
дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики (2017) | Фото: Накануне.RU

Очереди на пересечение российско-китайской границы ждут больше 2 тысяч фур

Свыше 2 тыс. российских большегрузов ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.

Физически у границы находятся около 600 грузовиков, остальные стоят в электронной очереди. Информацию подтвердили в Минтрансе, по данным которого, в списке на проезд 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей. Коме того, плюс у границы скопилось около 500 машин, рассчитывающих пройти пункт, не соблюдая очередность.

Как считают участники рынка, ожидание проезда может составлять больше месяца. Тем временем на территории Китая скопилось большое количество товаров, которые российские грузоперевозчики не могут забрать. Российские власти ведут переговоры с КНР насчет решения проблемы, пишут "Известия".

Ранее сообщалось о том, что после того, как 3 декабря из-за коронавируса были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с КНР, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это привело к коллапсу. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января.

Теги: граница КНР, фуры, грузы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2021 15:11 Мск В ФТС опровергли информацию об очереди из тысячи фур на границе с Китаем


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 670

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети