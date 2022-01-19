Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования надеть маску

Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надеть маску.

Российская балерина возвращалась с Мальдивских островов в Москву. Женщину не устроило требование надеть защитную маску, которое сейчас является обязательным на всех авиарейсах. На появившемся видео Артистка ругается с членами экипажа. По словам пассажиров, скандал длился час. За то время повлиять на балерину толком не удалось.

В аэропорту "Шереметьево" Волочкову встретили полицейские, пишут "Известия".

Напомним, ранее Волочкову мошенники обманули на 1,7 млн руб. Артистка вложила свои деньги в финансовую пирамиду QBF.