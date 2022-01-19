Исследование: 26% малого бизнеса может закрыться в 2022 году

26% представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия в 2022 году.

Это может произойти в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. При этом данный показатель - самый лучший за последние три года, говорится в исследовании Промсвязьбанка совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research. Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где 40% предпринимателей пожаловались о сокращение выручки.

Как говорят аналитики, относительный оптимизм малых предпринимателей связан с восстановлением экономики и ростом деловой активности в России. При этом отмечается растущий пессимизм в связи с новой волной пандемии коронавируса, пишут "Известия".