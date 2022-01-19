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Общество В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Крупные компании и банки вновь переводят сотрудников на "удаленку"

Глава кабмина России Михаил Мишустин призвал работодателей там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу.

Это связано с ростом заболеваемости разновидностью коронавируса "омикрон". Вслед за ним мэр Москвы Сергей Собянин продлил требование к работодателям перевести как минимум 30% сотрудников на дистанционный режим работы до 1 апреля, вместо срока до 25 февраля. Глава города рекомендовал по возможности перевести на "дистанционку" максимальное количество работников.

Как показал опрос крупных российских компаний и банков, процесс перевода сотрудников на дистанционную работу уже начался, но он будет протекать иначе, чем в локдаун 2020 года, пишут "Ведомости".

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается. При этом отдельные ограничения могут быть на уровне регионов, добавил Песков.

Теги: удаленка, банки, коронавирус



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