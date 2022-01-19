19 Января 2022
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ракетный полк &quot;Ярс&quot;, Свердловская область, ракетные учения (2018) | Фото: Министерство обороны РФ

Учения РФ и Белоруссии: российские войска перебрасывают с Дальнего Востока

Анонсированные ранее главами России и Белоруссии учения двух стран пройдут 10–20 февраля и получат название "Союзная решимость".

Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, это будет внеплановая проверка "Сил реагирования" Союзного государства, которые состоятся в Белоруссии.

Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа, а управлять ими будет группа из состава штаба округа, который находится в Хабаровске. Одновременно проводится проверка транспортной инфраструктуры для дальней переброски войск.

В Белоруссию будут переброшены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С" и 12 истребителей Су-35, пишут "Ведомости".

Теги: учения, Белоруссия, Дальний Восток



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