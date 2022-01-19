Учения РФ и Белоруссии: российские войска перебрасывают с Дальнего Востока

Анонсированные ранее главами России и Белоруссии учения двух стран пройдут 10–20 февраля и получат название "Союзная решимость".

Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, это будет внеплановая проверка "Сил реагирования" Союзного государства, которые состоятся в Белоруссии.

Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа, а управлять ими будет группа из состава штаба округа, который находится в Хабаровске. Одновременно проводится проверка транспортной инфраструктуры для дальней переброски войск.

В Белоруссию будут переброшены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С" и 12 истребителей Су-35, пишут "Ведомости".