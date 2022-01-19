19 Января 2022
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Общество Северо-Кавказский ФО
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Похитившие на Ставрополье человека сторонники АУЕ получили тюремные сроки

Суд вынес приговор жителям Ставропольского края, которые являются сторонниками запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ).

За похищение человека и вымогательство они получили шесть и девять лет колонии строго режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным следствия, Шаген Хачатрян и Эдуард Томенко похитили жителя города Лермонтова с целью вымогательства у него 850 тыс. руб. либо переоформления на них собственности потерпевшего.

Шаген Хачатрян получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 50 тыс. руб. Эдуард Томенко приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тыс. руб.

62% россиян не знают, что такое АУЕ* (*экстремистское движение, запрещено в России решением Верховного суда), они впервые услышали о нем только в ходе опроса, который недавно провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Теги: АУЕ, похищение, Ставрополье



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