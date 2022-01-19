Росавиация не согласилась с итогами проверки авиакомпании "Якутия"

Росавиация не согласилась с итогами проверки авиакомпании "Якутия".

Она была проведена Ространснадзором в 2021 году. Отмечается, что по результатам проверки 55 авиационных событий перевозчика, подпадающих под критерии авиационных инцидентов, исключено 54 из них. Только по одному Росавиация назначила комиссию для расследования. Об этом говорится в письме заместителя руководителя федерального агентства Олега Сторчевого в адрес председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова.

Росавиация не отнесла к авиаинцидентам 27 случаев нестабилизированного захода на посадку самолетов "Якутии" без ухода на второй круг. Проверка выполнения техобслуживания лайнеров также не подтвердила замечания Ространснадзора.

А проверка инцидента с обнаружением вибрации в турбине двигателя Boeing 737 показала, что "это отклонение не выходит за пределы эксплуатационных ограничений", пишут "Ведомости".

Напомним, в 2021 году авиакомпания "Якутия" и ее владелец – правительство Республики Саха – получили от пяти лизингодателей требования о прекращении эксплуатации шести самолетов из-за существенной задолженности перевозчика по лизинговым и иным платежам.