Россиянам облегчат выбор страховщика при кредитовании

На общественное обсуждение на regulation.gov.ru вынесен проект постановления кабмина России "О случаях допустимых соглашений между кредитными и страховыми организациями", который заменит документ с аналогичным названием, действующий с 2009 года.

Финансовые учреждения обяжут информировать клиентов о праве сменить страховую организацию на другую. Как предполагается, банк будет не просто не вправе навязывать страховщика, он обязан доводить до клиента информацию о праве сменить страховую организацию на иную, отвечающую его требованиям, в течение всего срока кредитования.

Также предполагается запретить обусловливать ставку по кредиту, иные условия по договору выбором страховой компании, в том числе входящей в одну группу с банком.

Второй новацией является уточнение возможных требований банка к рейтингу страховой компании по национальной шкале.

Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, постановлением установлены единые прозрачные подходы. Это будет служить развитию конкуренции в сегменте кредитного страхования и позитивно скажется на клиентах.

Таким образом, российские банки больше не смогут, как раньше, навязывать клиентам страховщиков, сообщает "Коммерсант".

Еще в 2019 году Минфин предложил законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.