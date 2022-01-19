19 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, Чубайс, Роснано, корпоратив, новый год, деньги (2016) | Фото: Накануне.RU

СМИ: "Роснано" отдает ветроэнергетику Газпромбанку

"Роснано" продает свою долю в Фонде развития ветроэнергетики (ФРВ).

Как говорится в релизе "Роснано", в состав нового совместного предприятия "Фортум" и финансового партнера войдет весь портфель проектов фонда – введенные в эксплуатацию ветроэлектростанции (ВЭС), а также проекты, находящиеся на стадии строительства суммарной мощностью 1,256 ГВт. После этого фонд развития ветроэнергетики будет ликвидирован.

Новым финансовым партнером "Фортума" станет Газпромбанк. В совместное предприятие войдут как уже построенные и работающие ВЭС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях суммарной мощностью 529,2 МВт, так и строящиеся мощностью 726,6 МВт. Они будут введены в эксплуатацию в течение 2022–2023 гг.

Как отмечается, причина выхода из актива – "плановая, согласно утвержденной стратегии работы с историческим инвестиционным портфелем", пишут "Ведомости".

Ранее экс-глава совета директоров "Роснано" Аркадий Дворкович (занимал эту должность в 2015-2021гг.) заявил, что финансовые проблемы госкорпорации "Роснано" возникли в результате использования неправильной модели финансирования. На венчурные инвестиции компания под управлением Анатолия Чубайса пускала кредиты, причем очень дорогие.

Напомним, президент России Владимир Путин нашел оправдания бедственному положению Роснано в "постчубайсовскую" эпоху. Но при этом разбираться с кредиторами "компания должна сама", считает глава государства.

Теги: Роснано, Газпромбанк, ветроэнергетика



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