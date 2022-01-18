У ВОЗ нет доказательств необходимости бустерной прививки детей от коронавируса

В настоящее время нет доказательств того, что здоровые дети и подростки нуждаются в ревакцинации от коронавируса, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, кому будет полезна бустерная доза.

Между тем, Израиль уже предлагает подросткам в возрасте 12 лет дополнительную прививку для укрепления иммунной системы, особенно сейчас, когда более заразный омикрон-штамм продолжает распространяться. Также бустерная прививка для детей была одобрена в США, Германии и Венгрии.

ВОЗ считает, что бустеры должны быть в первую очередь предназначены для наиболее уязвимых людей, таких как пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой и медицинский персонал. Организация ранее критиковала общее введение бустеров в богатых странах, в то время как во многих бедных странах население даже не получило первую прививку.