19 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Чистый отток капитала из России за год вырос на 42% - ЦБ

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос на 42% (к 2020 году) и составил $72 млрд. Это данные Центрального банка России.

 "Значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций", - сообщил регулятор.

При этом прямые иностранные инвестиции в российские компании выросли в 3,8 раза к 2020 году, но в абсолютных числах они составили всего $30,7 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза, составив $185,9 млрд против $93,7 млрд в 2020 году, передает "Коммерсант".

Теги: отток капитала, инвестиции, центральный банк



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