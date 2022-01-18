Чистый отток капитала из России за год вырос на 42% - ЦБ

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос на 42% (к 2020 году) и составил $72 млрд. Это данные Центрального банка России.

"Значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций", - сообщил регулятор.

При этом прямые иностранные инвестиции в российские компании выросли в 3,8 раза к 2020 году, но в абсолютных числах они составили всего $30,7 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза, составив $185,9 млрд против $93,7 млрд в 2020 году, передает "Коммерсант".