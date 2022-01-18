Молния ударила в самолет "Уральских авиалиний" при заходе на посадку в Сочи

Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в аэропорту Сочи. Как передает Shot, речь о борте "Уральских авиалиний". На фюзеляже ниже окна кабины осталась большая отметина, сейчас воздушное судно осматривают техники, чтобы определить серьезность повреждения.

Непогода над Черноморским побережьем сегодня потрепала нервы не одному экипажу: многие садились в экстремальных условиях, сдуваемые боковым ветром. Сообщалось также, что несколько бортов приняли решение уходить на запасные аэродромы.