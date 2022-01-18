Суд оштрафовал нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

Мировой суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова за отсутствие маркировки запрещенной организации. Издание оштрафовано на 40 тыс. руб., главред – на 4 тыс. руб., сообщают СМИ.

С начала 2022 года (за неполные три недели) Роскомнадзор составил на СМИ уже более 120 протоколов. Наиболее частые нарушения – это упоминание экстремистских организаций без маркировки, а также признаки нецензурной брани. Также в 14 текстах указывался способ совершения самоубийства, передает РИА Новости. В отношении редакций и главных редакторов изданий составлено 80 протоколов об административных правонарушениях.