18 Января 2022
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Общество Москва
муратов, новая газета (2019) | Фото:twitter.com

Суд оштрафовал нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

Мировой суд оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова за отсутствие маркировки запрещенной организации. Издание оштрафовано на 40 тыс. руб., главред – на 4 тыс. руб., сообщают СМИ.

С начала 2022 года (за неполные три недели) Роскомнадзор составил на СМИ уже более 120 протоколов. Наиболее частые нарушения – это упоминание экстремистских организаций без маркировки, а также признаки нецензурной брани. Также в 14 текстах указывался способ совершения самоубийства, передает РИА Новости. В отношении редакций и главных редакторов изданий составлено 80 протоколов об административных правонарушениях.

Теги: роскомнадзор, дмитрий муратов, штраф, маркировка



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