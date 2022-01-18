Мизулина пригрозила озвучить имена людей из "педофильского лобби" во власти

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина одобрила принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Но она считает, что этого недостаточно и "необходимы системные поправки в законодательство по всем преступлениям педофилов, а не по отдельным статьям уголовного кодекса". "Как и отмена сроков давности по педофильским преступлениям, отмена условно-досрочного наказания для педофилов, отмена возможности замены наказания на более легкое", - пишет общественница в своем Telegram-канале.

Она полагает, что бездействие властей – законодательной и исполнительной – следствие присутствия во власти "педофильского лобби", которое, по мнению Мизулиной "прикрывается "базовыми правами человека".

"Но общественность в этот раз не дрогнет, - пригрозила Мизулина. - Мы будем добиваться полной изоляции этих уродов от общества. Даже если придется опубликовать все портреты лиц из числа сторонников педофильского лобби".