18 Января 2022
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педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Мизулина пригрозила озвучить имена людей из "педофильского лобби" во власти

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина одобрила принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Но она считает, что этого недостаточно и "необходимы системные поправки в законодательство по всем преступлениям педофилов, а не по отдельным статьям уголовного кодекса". "Как и отмена сроков давности по педофильским преступлениям, отмена условно-досрочного наказания для педофилов, отмена возможности замены наказания на более легкое", - пишет общественница в своем Telegram-канале.

Она полагает, что бездействие властей – законодательной и исполнительной – следствие присутствия во власти "педофильского лобби", которое, по мнению Мизулиной "прикрывается "базовыми правами человека".

"Но общественность в этот раз не дрогнет, - пригрозила Мизулина. - Мы будем добиваться полной изоляции этих уродов от общества. Даже если придется опубликовать все портреты лиц из числа сторонников педофильского лобби".

Теги: педофилы, лобби, общественность, екатерина мизулина



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