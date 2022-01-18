18 Января 2022
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Политика В России За рубежом Украина
(2015) | Фото: kremlin.ru

Блинкен и Лавров встретятся в Женеве 21 января – Госдеп США

Главы внешнеполитических ведомств США и России встретятся в Женеве 21 января. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США, информацию подтверждают и в российском МИДе.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в котором говорилось о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии. Кроме того, Блинкен заявил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США.

Отметим, что перед встречей с Лавровым Блинкен побывает в Киеве. На 18-20 января у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа.

Теги: энтони блинкен, переговоры, сергей лавров, сша, госдеп, женева



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