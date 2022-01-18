В полицейском главке Санкт-Петербурга и Ленобласти идут обыски - СМИ

В управлении экономической безопасности петербургского полицейского главка проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники главного управления собственной безопасности МВД, передает ТАСС.

Источник издания добавил, что обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Других подробностей не привел, отметив, что по результатам проверки уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.