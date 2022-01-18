18 Января 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

В полицейском главке Санкт-Петербурга и Ленобласти идут обыски - СМИ

В управлении экономической безопасности петербургского полицейского главка проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники главного управления собственной безопасности МВД, передает ТАСС.

Источник издания добавил, что обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Других подробностей не привел, отметив, что по результатам проверки уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Теги: обыск, полиция, мвд, должностные преступления, проверка



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