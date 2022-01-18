Орлов вместе с Куйвашевым окунулся в ледяную купель в Малом Истоке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал в Instagram кадры своего традиционного крещенского купания.

"Сегодня вечером я окунулся в ледяную воду вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в купели в Малом Истоке. Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию — непередаваемые!" – написал градоначальник. Губернатор в своем блоге кадров крещенского купания пока не опубликовал.

Ранее из-за новой волны коронавируса ряд регионов рекомендовал гражданам отказаться от традиции крещенского купания. Рекомендации воздержаться от массового окунания дали и в РПЦ. Между тем, на Среднем Урале отказываться от традиций не стали.

"Мы будем обращаться в епархию, чтобы они максимально серьезнее отнеслись к организации, особенно в помещениях, где скапливаются люди. Но отказываться мы не будем", - сообщил глава региона журналистам.

В этом году на Крещение в Екатеринбурге и его окрестностях действуют девять купелей. Три из них оборудованы на озере Шарташ. Также купели организовали на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро, на водоеме у микрорайона Светлый, на озере в микрорайоне Европейский, на территории Благовещенского Храма Святых Божих строителей и в поселке Елизавет.