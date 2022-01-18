18 Января 2022
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Общество Свердловская область
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов участвует в крещенском купании. (2022) | Фото: instagram.com/glava.ekb

Орлов вместе с Куйвашевым окунулся в ледяную купель в Малом Истоке

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал в Instagram кадры своего традиционного крещенского купания.

"Сегодня вечером я окунулся в ледяную воду вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в купели в Малом Истоке. Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию — непередаваемые!" – написал градоначальник. Губернатор в своем блоге кадров крещенского купания пока не опубликовал.

Ранее из-за новой волны коронавируса ряд регионов рекомендовал гражданам отказаться от традиции крещенского купания. Рекомендации воздержаться от массового окунания дали и в РПЦ. Между тем, на Среднем Урале отказываться от традиций не стали.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов участвует в крещенском купании.(2022)|Фото: instagram.com/glava.ekb

"Мы будем обращаться в епархию, чтобы они максимально серьезнее отнеслись к организации, особенно в помещениях, где скапливаются люди. Но отказываться мы не будем", - сообщил глава региона журналистам.

В этом году на Крещение в Екатеринбурге и его окрестностях действуют девять купелей. Три из них оборудованы на озере Шарташ. Также купели организовали на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро, на водоеме у микрорайона Светлый, на озере в микрорайоне Европейский, на территории Благовещенского Храма Святых Божих строителей и в поселке Елизавет.

Теги: алексей орлов, крещенское купание, купель, евгений куйвашев



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