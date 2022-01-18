В Москве госпитализирован посол Белоруссии в России

В Москве был госпитализирован посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко действительно находится в медучреждении Москвы на обследовании. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает. В ближайшие дни посол приступит к работе в дипмиссии", - цитирует Sputnik Беларусь представителя посольства.

По данным Mash, у дипломата был сердечный приступ. Якобы, еще в воскресенье 72-летний посол жаловался на проблемы с сердцем. У него было высокое давление, врачи также определили проблемы в работе сердечнососудистой системы. Семашко доставили в больницу и исключили риск инсульта.