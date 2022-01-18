Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии состоится в феврале – Лукашенко

Референдум по обновлению конституции Белоруссии планируется провести в феврале, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Сегодня он поручил доработать проект документа с учетом состоявшегося всенародного обсуждения и внести ему на рассмотрение, передает "БелТА".

"Если есть какие-то вещи, которые надо где-то шлифануть, то надо шлифануть, потому что будут же критиковать потом люди, скажут, что неграмотные написали Конституцию. Посмотрите. Но так, чтобы мы не нарушили закон и вышли на референдум вовремя", - сказал белорусский лидер.

"Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет - народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему - вот причины", - добавил Лукашенко.