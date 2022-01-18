Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив и здоров – Жириновский

18 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив и здоров – Жириновский

Лидер ЛДПР высказался по поводу обращения Нурсултана Назарбаева, который сегодня прервал многодневное молчание и высказался по поводу ситуации в стране. Владимир Жириновский отмечает: экс-президент жив, но это единственное, что точно известно. Напомним, ранее Жириновский громче других заявлял, что Назарбаева, павшего (в прямом смысле слова) в борьбе казахских элит, давно нет в живых.

"Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив и здоров. Но он обратился к людям на 10 дней позже основных развернувшихся в Казахстане событий. Почему 4, 5, 6 января он не высказался? Он ведь очень влиятельный человек, был главой государства 30 лет, он и сейчас лидер правящей партии "Нур Отан" и мог бы попросить ее членов выйти на улицы и помочь навести порядок. Чего он ждал?", - задает вопрос Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР сравнивает ситуацию в Казахстане с цветными революциями в других постсоветских пространствах: "Такого не было еще никогда. В Киеве – была борьба за власть, в Бишкеке – борьба за власть, в Тбилиси – борьба за власть. Все было ясно: какие есть группировки, кто побеждает. А здесь нет ни группировок, ни победителей, ни лозунгов, ни знамен, ни программы. В этом плане мы все еще ждем какой-то внятный ответ. И только когда он поступит – мы поймем почему Нурсултан Абишевич молчал 17 дней", - заключает Жириновский.

Теги: владимир жириновский, нурсултан назарбаев, казахстан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 642

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети