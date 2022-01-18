Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив и здоров – Жириновский

Лидер ЛДПР высказался по поводу обращения Нурсултана Назарбаева, который сегодня прервал многодневное молчание и высказался по поводу ситуации в стране. Владимир Жириновский отмечает: экс-президент жив, но это единственное, что точно известно. Напомним, ранее Жириновский громче других заявлял, что Назарбаева, павшего (в прямом смысле слова) в борьбе казахских элит, давно нет в живых.

"Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив и здоров. Но он обратился к людям на 10 дней позже основных развернувшихся в Казахстане событий. Почему 4, 5, 6 января он не высказался? Он ведь очень влиятельный человек, был главой государства 30 лет, он и сейчас лидер правящей партии "Нур Отан" и мог бы попросить ее членов выйти на улицы и помочь навести порядок. Чего он ждал?", - задает вопрос Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР сравнивает ситуацию в Казахстане с цветными революциями в других постсоветских пространствах: "Такого не было еще никогда. В Киеве – была борьба за власть, в Бишкеке – борьба за власть, в Тбилиси – борьба за власть. Все было ясно: какие есть группировки, кто побеждает. А здесь нет ни группировок, ни победителей, ни лозунгов, ни знамен, ни программы. В этом плане мы все еще ждем какой-то внятный ответ. И только когда он поступит – мы поймем почему Нурсултан Абишевич молчал 17 дней", - заключает Жириновский.