В Миассе построят мусороперерабатывающий комплекс

В Миассе планируют построить мусоросортировочный завод и предприятия по переработке вторичного сырья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центра коммунального сервиса".

В декабре в городе прекратил работу старый мусоросортировочный комплекс. В результате Карабашский кластер фактически остался без объектов обработки. Теперь мусор приходится вывозить на сортировку на полигон Полетаево.

"При перевозке на столь далекое расстояние отходы основательно перемешаются. В результате происходит сильное загрязнение бумаги, картона, отдельных видов пластика и стекла. И эти материалы в итоге становятся непригодны для переработки. И их приходится направлять на захоронение", - рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Новый мусороперерабатывающий комплекс позволит отправлять на переработку до 50% мусора. Как отметили в пресс-службе "ЦКС", размещать полигон на этом участке они не планируют.

"Мы понимаем, что по вопросу появления объекта были определенные возражения со стороны общественности Миасса. Мы уважаем мнение жителей города, учитываем этот момент. Именно поэтому речь идет о строительстве исключительно сортировочного комплекса и производств по переработке вторичного сырья. Размещение полигона на планируемом под строительство участке не рассматривается, так как земли там непригодны для захоронения отходов", - подчеркнул Камилов.

Напомним, в июле в Миассе отменили публичные слушания по вопросу строительства нового мусороперебатывающего завода. Компания "Ресайклинг" планировала построить в 2022-2023 годах завод для переработки 120 тысяч тонн отходов в год. Для этого было необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной южнее автодороги "Миасс - Верхний Атлян".