Шугалей: Смена руководства Водоканала не повлияет на плачевное положение Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выразил скепсис по поводу смены руководства петербургского "Водоканала" по инициативе Смольного.

Социолог Максим Шугалей назвал происходящее в городе на Неве «бардаком». Так глава ФЗНЦ прокомментировал отставку Андрея Данилова с поста директора "Водоканала" в Санкт-Петербурге – уже 20 января управлять предприятием будет его первый заместитель Сергей Волков.

«Губернатор меняет чиновников, как перчатки, надеясь на то, что это может хоть как-то исправить ситуацию. Тут на ум приходит басня Крылова: «Как друзья вы не садитесь, все вы в музыканты не годитесь», - заявил Шугалей в своем Телеграм-канале.

По словам социолога, таким образом он выражает свою поддержку музыканту Сергею Шнурову.

«В отличие от петербургских чиновников он свое дело знает», - констатировал глава ФЗНЦ.

В минувшие выходные Сергей Шнуров выпустил новый клип «Пока так» в котором прямо и с использованием ненормативной лексики указал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову на проблемы, которые появились в городе при его правлении – невывезенные помойки, кишащие крысами и горы неубранного снега.

Петербургский «Водоканал» имел прямое отношение к ситуации со снегом, его вывозом и утилизацией. По всей видимости отставка 18 января директора предприятия – прямое следствие бездействия самих чиновников Смольного. Таким образом правительство Петербурга в очередной раз нашло «крайнего».