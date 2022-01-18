Зарплата чиновников на 28% выше среднероссийской и растет быстрее инфляции

Оперативность Росстата, как обычно, на "высоте": ведомство опубликовало данные о средних зарплатах чиновников в 2020 году. Данные за 2021 год будут известны только в конце наступившего года.

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В 2020-м зарплаты чиновников росли выше официальной инфляции, следует из данных статистического органа. Так, средняя зарплата составила 65,8 тыс. руб, она подросла за год на 9,2%, посчитал РБК.

Также зарплата чиновников была на 28% выше среднероссийской.

Стоит отметить, что в России многие с одобрением встретили в новогодние каникулы новость о том, что в соседнем Казахстане после волнений был объявлен пятилетний мораторий на рост зарплат чиновников и депутатов.